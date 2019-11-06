Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Bedrängt, belästigt, bedroht - Ist unser Stalking-Gesetz zu lasch?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bedrängt, belästigt, bedroht - Ist unser Stalking-Gesetz zu lasch? Diese Frage stellt Claus Strunz in seinem Polittalk "Eins gegen Eins". Ein klares "Ja" kommt von Schauspielerin und Stalking-Opfer Eva Habermann sowie Dr. Jens Hoffmann, Psychologe und Stalking-Experte. "Nein" erwidern Ex-Justizministerin Brigitte Zypries, die am heute gültigen Stalking-Gesetz in ihrer Amtszeit maßgeblich mitgewirkt hat, und SAT.1-Rechtsanwalt Ingo Lenßen. Rechte: Sat.1

