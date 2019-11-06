Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Tricksen, schummeln, hinterziehen - Muss Uli Hoeneß den Hut nehmen?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Seit bekannt wurde, dass FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß jahrelang Steuern hinterzog, führt die gesamte Republik eine hitzige Debatte: Soll Hoeneß wegen seines Vergehens seine Ämter niederlegen, oder wiegen seine Beiträge zum Spitzenfußball mehr als seine Steuer-Trickserei? Im Studio diskutieren Linken-Bundesvorsitzender Bernd Riexinger, Stern-Journalist Johannes Röhrig, der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Sport-Moderatorin Andrea Kaiser. Rechte: Sat.1

