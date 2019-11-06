Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rund 4,5 Millionen Deutsche leben derzeit von Hartz IV. Im Studio diskutieren Ex-Bundesminister Heiner Geißler und Sänger Thomas Godoj mit SPD-Politiker Florian Gerster und dem Politikwissenschaftler Prof. Michael Eilfort darüber, inwieweit Hartz-IV-Empfänger angesichts der Arbeitsmarktlage Grund zur Beschwerde haben. Rechte: Sat.1

