Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Abgelehnt und abgeschoben - Müssen wir mehr Flüchtlinge aufnehmen?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aktuell suchen insbesondere syrische Flüchtlinge hierzulande Zuflucht vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland. Doch auch die Meldungen über verunglückte Flüchtlingsboote aus Afrika vor Italiens Küste reißen nicht ab. Hat Deutschland die Pflicht, mehr Asylsuchende aufzunehmen, oder ist es legitim, den Menschen das Aufenthaltsrecht zu verweigern? Es diskutieren Linken-Politikerin Katja Kipping, Moderatorin Annabelle Mandeng, CSU-Mann Joachim Herrmann und der Journalist Philip Gut. Rechte: Sat.1

