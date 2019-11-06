Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Extremes Klima, Energie-Abzocke - hat die Regierung versagt?

Folge 13: Extremes Klima, Energie-Abzocke - hat die Regierung versagt?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Energiewende haben sich alle Parteien in großen Lettern auf die Fahnen geschrieben. Doch die Umsetzung erweist sich als schwierig, die Kosten tragen die Verbraucher: Strom, Gas und Benzin werden immer teurer, und die Installation von Windparks im freien Feld bringt ganze Gemeinden auf die Barrikaden. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckhardt, Aktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke, CDU-Frau Katherina Reiche und FDP-Mann Michael Klauch diskutieren. Rechte: Sat.1

