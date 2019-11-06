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Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
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Promis reden Klartext - soll Angie Kanzlerin bleiben?

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Eins gegen Eins

Folge 14: Promis reden Klartext - soll Angie Kanzlerin bleiben?

40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kurz vor der Bundestagswahl stellt Claus Strunz die Frage, ob Deutschland weitere vier Jahre unter der Ägide von Angela Merkel stehen soll. Die Meinungen über die promovierte Physikerin gehen auseinander: Während die einen sie für taktisch clever und intelligent halten, attestieren ihr andere Entscheidungsschwäche. Die Schauspieler Mathieu Carrière und Kristin Meyer diskutieren mit dem Produzenten Thomas M. Stein und dem Schauspieler Charles M. Huber, selbst CDU-Mitglied. Rechte: Sat.1

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