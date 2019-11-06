Staffel 3Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15: Deutschland nach der Wahl: Regieren die Politiker an uns vorbei?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Merkel-Wunderland? Deutschland hat gewählt - und Bundeskanzlerin Angela Merkel einen triumphalen Sieg verschafft. Und nun? Für eine absolute Mehrheit reicht es nicht ganz - jetzt muss ein Koalitionspartner her. Und damit folgen Kompromisse - auf beiden Seiten. Welche Versprechen werden nun gebrochen? Rechte: Sat.1
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12