Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 15vom 06.11.2019
Joyn Plus
Deutschland nach der Wahl: Regieren die Politiker an uns vorbei?

Deutschland nach der Wahl: Regieren die Politiker an uns vorbei?Jetzt ohne Werbung streamen

Eins gegen Eins

Folge 15: Deutschland nach der Wahl: Regieren die Politiker an uns vorbei?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Merkel-Wunderland? Deutschland hat gewählt - und Bundeskanzlerin Angela Merkel einen triumphalen Sieg verschafft. Und nun? Für eine absolute Mehrheit reicht es nicht ganz - jetzt muss ein Koalitionspartner her. Und damit folgen Kompromisse - auf beiden Seiten. Welche Versprechen werden nun gebrochen? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eins gegen Eins

Eins gegen Eins

Alle 2 Staffeln und Folgen