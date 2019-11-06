Staffel 3Folge 16vom 06.11.2019
Folge 16: Links ist das Volk - Darf man die rot-rot-grüne Mehrheit ignorieren?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Deutschland hat gewählt und den Linken, der SPD und den Grünen die Mehrheit seiner Stimmen geschenkt. Trotzdem wird es wohl keine rot-rot-grüne Regierungs-Koalition geben - zumindest vertritt die SPD bislang diesen Standpunkt. Auch der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der Sozialdemokraten, Dr. Ralf Stegner, unterstützt diesen Kurs. Dr. Sahra Wagenknecht, Vize-Vorsitzende der Linken, sieht diese Tendenz allerdings kritisch: Sie plädiert klar für ein linkes Bündnis. Rechte: Sat.1
