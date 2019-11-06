Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Härtere Strafen für junge Gewalttäter?

Folge 17: Härtere Strafen für junge Gewalttäter?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am vergangenen Donnerstag geraten zwei Zwölfjährige auf einem Spielplatz in Essen aneinander. Die Auseinandersetzung eskaliert - und einer der beiden rammt seinem Kontrahenten ein Küchenmesser in die Brust. Die Tat erschüttert Deutschland - und gibt der Diskussion um jugendliche Gewalt neues Futter. "Eins gegen Eins" -Moderator Claus Strunz stellt deshalb die Frage: Schon wieder eine Bluttat - Brauchen wir härtere Strafen für junge Gewalttäter? Rechte: Sat.1

