Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Deutschland, der Puff Europas - Muss die Kanzlerin jetzt das Prostitutionsgesetz verschärfen?

Folge 18: Deutschland, der Puff Europas - Muss die Kanzlerin jetzt das Prostitutionsgesetz verschärfen?

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Das von Rot-Grün verabschiedete Prostitutionsgesetz legalisierte die käufliche Liebe nicht nur, sondern begünstigt auch Menschenhandel und Zwangsprostitution. Bordellbetreibern wird der Bau neuer Häuser erleichtert. So auch in Saarbrücken, wo sich die Bevölkerung gegen ein geplantes Laufhaus wehrt. CDU/CSU-Politiker Dr. Hans-Peter Uhl und Diplom-Sozialpädagogin Cathrin Schauer diskutieren mit Bordellbesitzer Michael Beretin und der Hure Johanna Weber. Rechte: Sat.1

