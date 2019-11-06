Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Deutschland, der Puff Europas - Muss die Kanzlerin jetzt das Prostitutionsgesetz verschärfen?
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Das von Rot-Grün verabschiedete Prostitutionsgesetz legalisierte die käufliche Liebe nicht nur, sondern begünstigt auch Menschenhandel und Zwangsprostitution. Bordellbetreibern wird der Bau neuer Häuser erleichtert. So auch in Saarbrücken, wo sich die Bevölkerung gegen ein geplantes Laufhaus wehrt. CDU/CSU-Politiker Dr. Hans-Peter Uhl und Diplom-Sozialpädagogin Cathrin Schauer diskutieren mit Bordellbesitzer Michael Beretin und der Hure Johanna Weber. Rechte: Sat.1
Genre:Politik
Altersfreigabe:
16