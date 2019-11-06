Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
Folge 19: Lobbyland Deutschland - sind unsere Politiker noch unabhängig?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die großzügigen Geschenke, die Ex-Bundespräsident Christian Wulff annahm, sorgten ebenso für Wirbel wie die kürzlich bekanntgewordene Spende der BMW-Eignerfamilie Quandt an die CDU: 690.000 Euro ließen die Autobauer der Partei zukommen, die Kanzlerin verhinderte gleichzeitig strengere Abgasnormen für Autos in der EU. Prof. Utz Claassen, SPD-Mann Marco Bülow, Dr. Joachim Pfeiffer und Dr. Bernhard Rohleder diskutieren über den Einfluss von Lobbyisten auf die Politik. Rechte: Sat.1
