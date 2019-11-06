Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter?

Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter?Jetzt ohne Werbung streamen

Eins gegen Eins

Folge 2: Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter?

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Moderator Claus Strunz stellt eine der entscheidenden Fragen des Wahljahres: Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter? "Ja", antwortet Dr. Gregor Gysi. Der Fraktionsvorsitzende von "DIE LINKE" plädiert für einen gesetzlichen Mindestlohn und die Einführung der Reichensteuer. "Nein", erwidert Milliardär Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer sagt: "Es war noch nie so leicht wie heute, an Wissen heranzukommen. Mit Fleiß kann jeder alles schaffen." Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eins gegen Eins

Eins gegen Eins

Alle 2 Staffeln und Folgen