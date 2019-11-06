Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Eins gegen Eins
Folge 2: Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter?
44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Moderator Claus Strunz stellt eine der entscheidenden Fragen des Wahljahres: Arm gegen Reich - Wird Deutschland immer ungerechter? "Ja", antwortet Dr. Gregor Gysi. Der Fraktionsvorsitzende von "DIE LINKE" plädiert für einen gesetzlichen Mindestlohn und die Einführung der Reichensteuer. "Nein", erwidert Milliardär Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer sagt: "Es war noch nie so leicht wie heute, an Wissen heranzukommen. Mit Fleiß kann jeder alles schaffen." Rechte: Sat.1
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12