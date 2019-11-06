Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
Projekt Baby - Dürfen wir Gott spielen?

Eins gegen Eins

Folge 20: Projekt Baby - Dürfen wir Gott spielen?

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der neueste Kniff in der Reproduktionsmedizin heißt "Social Freezing": Dabei werden Frauen Eizellen entnommen und zur späteren Befruchtung eingefroren. Der Hintergedanke ist, die Familiengründung besser planbar zu machen. Die 50-jährige Felicitas Schirow ist auf diesem Weg schwanger geworden, ihr behandelnder Arzt Prof. Dr. Thomas Katzorke unterstützt sie im Studio. Als Gegner dieses medizinischen Trends treten Natascha Ochsenknecht und Prof. Dr. Giovanni Maio auf. Rechte: Sat.1

