Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
Projekt Baby - Dürfen wir Gott spielen?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 20: Projekt Baby - Dürfen wir Gott spielen?
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der neueste Kniff in der Reproduktionsmedizin heißt "Social Freezing": Dabei werden Frauen Eizellen entnommen und zur späteren Befruchtung eingefroren. Der Hintergedanke ist, die Familiengründung besser planbar zu machen. Die 50-jährige Felicitas Schirow ist auf diesem Weg schwanger geworden, ihr behandelnder Arzt Prof. Dr. Thomas Katzorke unterstützt sie im Studio. Als Gegner dieses medizinischen Trends treten Natascha Ochsenknecht und Prof. Dr. Giovanni Maio auf. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12