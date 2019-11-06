Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Eins gegen Eins
Folge 3: Facebook, Twitter und Co. - machen uns soziale Netzwerke asozial?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ja, sagen Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Georgina Fleur und Psychotherapeutin Franziska Kühne. Nein, sagen TV-Moderator Niels Ruf und die stellvertretende CSU-Generalsekretärin Dorothee Bär. Rechte: Sat.1
