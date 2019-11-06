Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Angst um unser Geld - Ist mein Erspartes noch sicher?

Folge 4: Angst um unser Geld - Ist mein Erspartes noch sicher?

40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

2008 versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Spareinlagen der Deutschen sicher seien. Seitdem ist viel Zeit vergangen und die Beispiele Griechenland und Zypern haben gezeigt, dass die Sorge um private Einlagen berechtigt ist. Die Zinsen sind im Keller, die Inflation steigt, der Euro ist in Gefahr, und nun sollen auch noch die Steuern steigen. "Eins gegen Eins"-Moderator Claus Strunz stellt deshalb die Frage: "Angst um unser Geld - Ist mein Erspartes noch sicher?" Rechte: Sat.1

