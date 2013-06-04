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Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 5vom 04.06.2013
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Discount-Republik Deutschland - Geizen wir unser Land kaputt?

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Eins gegen Eins

Folge 5: Discount-Republik Deutschland - Geizen wir unser Land kaputt?

39 Min.Folge vom 04.06.2013Ab 12

Deutschland einig Discounterland? Klar ist: Neun von zehn Konsumenten kaufen nach einer aktuellen Studie in Deutschland einmal pro Monat bei Aldi, Lidl, Penny & Co. ein - weitaus häufiger als ihre europäischen Nachbarn. Der deutsche Konsument möchte möglichst viel, und zwar möglichst billig - aber zu welchem Preis? "Eins gegen Eins"-Moderator Claus Strunz stellt deshalb die Frage: Discount-Republik Deutschland - Geizen wir unser Land kaputt?

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