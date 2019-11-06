Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?

Folge 6: Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?

Folge vom 06.11.2019

Heute fragt Claus Strunz: "Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?". "Ja" sagt Bärbel Höhn, stv. Fraktionsvorsitzende der Grünen und Umweltministerin in NRW von 1995 bis 2005. Unterstützung bekommt sie von Winfried Lücking, dem Hochwasserexperten des BUNDES. "Nein", sagt die Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Katherina Reiche, CDU. Auf ihrer Seite: Hubertus Wacker, Bürgermeister von Eilenburg. Rechte: Sat.1

