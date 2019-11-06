Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 6: Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute fragt Claus Strunz: "Die Jahrhundertflut - hat die Politik versagt?". "Ja" sagt Bärbel Höhn, stv. Fraktionsvorsitzende der Grünen und Umweltministerin in NRW von 1995 bis 2005. Unterstützung bekommt sie von Winfried Lücking, dem Hochwasserexperten des BUNDES. "Nein", sagt die Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Katherina Reiche, CDU. Auf ihrer Seite: Hubertus Wacker, Bürgermeister von Eilenburg. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12