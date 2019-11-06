Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Big Barack is watching you! Wegen des Spitzelangriffs von US-Präsident Obama streitet ganz Deutschland über die Sicherheit unserer Privatsphäre. Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über das US-Überwachungsprogramm PRISM haben gezeigt, welches Ausmaß die Observierung privater Daten von Nicht-US-Bürgern wirklich hat. Wiegt der Schutz vor Terror und Kriminalität mehr als der Schutz der Grundrechte? Rechte: Sat.1
