Eins gegen Eins

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Erste Wahl? Kanzlerkandidat Peer Steinbrück trifft auf Jungwähler!

Folge 8: Erste Wahl? Kanzlerkandidat Peer Steinbrück trifft auf Jungwähler!

40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Peer Steinbrück zu Gast bei "Eins gegen Eins": Der SPD-Kanzlerkandidat stellt sich im SAT.1-Polittalk den Fragen von Jung- und Erstwählern. Wie gut fühlen sich die jungen Menschen von der Politik verstanden und vertreten? Welche Inhalte sind ihnen besonders wichtig? Moderator Claus Strunz empfängt Steinbrück im Studio und führt durch die Frage-Antwort-Runde zwischen dem Kanzlerkandidaten und den Jungwählern. Rechte: Sat.1

