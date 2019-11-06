Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Sex, Intrigen, Egoismus - müssen wir für den Erfolg heute alles tun?

Wie weit muss man heutzutage gehen, wenn man erfolgreich sein will? Lebemann Helmut Berger ist sich sicher: Nur, wer um jeden Preis auffällt, kommt ganz groß raus. Diese Meinung teilt auch Medienpsychologe Professor Jo Groebel. In "Eins gegen Eins" diskutieren die beiden mit Schauspielerin Christine Neubauer, die sich auf traditionelle Werte beruft, Imagefachmann Hubertus von Lobenstein und Nacktmodel Micaela Schäfer über Taktiken, die zum Erfolg führen können. Rechte: Sat.1

