Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Sex, Intrigen, Egoismus - müssen wir für den Erfolg heute alles tun?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 9: Sex, Intrigen, Egoismus - müssen wir für den Erfolg heute alles tun?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wie weit muss man heutzutage gehen, wenn man erfolgreich sein will? Lebemann Helmut Berger ist sich sicher: Nur, wer um jeden Preis auffällt, kommt ganz groß raus. Diese Meinung teilt auch Medienpsychologe Professor Jo Groebel. In "Eins gegen Eins" diskutieren die beiden mit Schauspielerin Christine Neubauer, die sich auf traditionelle Werte beruft, Imagefachmann Hubertus von Lobenstein und Nacktmodel Micaela Schäfer über Taktiken, die zum Erfolg führen können. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12