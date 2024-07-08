Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Alarm bei Doc Gudrun in der Notaufnahme

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 08.07.2024
Alarm bei Doc Gudrun in der Notaufnahme

Folge 4: Alarm bei Doc Gudrun in der Notaufnahme

67 Min.Folge vom 08.07.2024Ab 12

Ein Patient landet im Schockraum bei Doc Moritz, nachdem er Weihnachtsdeko abhängen wollte und dabei mehrere Meter von einer Leiter gestürzt ist. Alarm bei Doc Gudrun in der Notaufnahme Bochum: Eine Patientin hat fast doppelt so viel Ibuprofen eingenommen wie eigentlich empfohlen. Hinzu kommt ein sehr rätselhafter Fall einer altbekannten Patientin. Und bei Notfallsanitäterin Hanah im hessischen Alsfeld steht ein Wiedersehen mit einem ganz kleinen Patienten an.

