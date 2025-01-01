Einstein
Folge 5: Mikrowellen
46 Min.Ab 12
Am Frühstückstisch mit Mikrowellen gekocht zu werden, ist keine schöne Vorstellung. Doch genau das ist einem Heilpraktiker-Guru passiert, dessen Mikrowellenofen manipuliert wurde. Felix hat zunächst seine Lebensgefährtin Birgit Kraft im Verdacht, wird dann aber auf die Ex-Frau Ambrosia aufmerksam. Um zu ermitteln, schleust er sich in ihre Sekte ein - und muss dafür fast mit dem Leben bezahlen.
