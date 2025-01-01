Einstein
Folge 6: Elvis lebt
46 Min.Ab 12
Die glühende Elvis-Verehrerin Frau Brüggenthies wird erhängt auf ihrem Dachboden aufgefunden. Ein Suizid scheidet aus, denn den hätte sie dort oben ohne Hilfe nicht bewerkstelligen können. Felix fällt sofort auf, dass in Frau Brüggenthies' Sammlung das legendäre Elvis-Album "Diamonds" fehlt - eine Erstpressung ist quasi nicht bezahlbar. Außerdem wurden am Tatort Haare des King persönlich gefunden. Wie passt das alles zusammen?
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions