Einstein
Folge 7: Meganewton
45 Min.Ab 12
Auf dem Schrottplatz von Horst Drossard wird eine Leiche in einem zusammengepressten Auto gefunden. Der Tote wurde so plattgedrückt, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Drossard gerät schnell in die Schusslinie, da er kein unbeschriebenes Blatt ist - verdient er doch sein Geld unter anderem mit Autoschieberei. Doch Felix findet bald heraus, dass das nicht die einzige halbseidene Geldquelle ist, die Drossard anzapft.
Einstein
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
