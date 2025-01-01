Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
48 Min.Ab 12

Da hat Mickie Krause doch glatt den Kopf verloren: Der Sänger wird enthauptet in einem Gebüsch neben einem Bolzplatz gefunden. Felix erklärt den ratlosen Pathologen, dass er schockgefrostet wurde - und sein Kopf einfach abgebrochen ist. Doch wer wollte den Star loswerden, der die Hauptrolle in einem Mallorca-Musical übernehmen sollte? Zweitbesetzung Robin und Musical-Produzent Stefan sind heiße Anwärter auf den Part des Tatverdächtigen.

