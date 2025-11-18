Zum Inhalt springenBarrierefrei
Isobaren

SAT.1 Staffel 2 Folge 9
Folge 9: Isobaren

46 Min. Ab 12

Die Leiche der Wetterfee Inga Bertram wurde wirkungsvoll an einem Windrad angebracht, daneben der Schriftzug: "Chemtrails töten!" Waren hier Windkraft-Gegner oder Verschwörungstheoretiker am Werk? Letztere haben es jedenfalls auf Einstein abgesehen. Der bekommt davon jedoch nicht allzu viel mit, da er gerade mit Julia auf Wolke Sieben schwebt. Auch Nic und Elena sind glücklich miteinander. Nur Tremmel leidet nach der Trennung von Constanze wie ein Hund.

