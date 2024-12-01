Elisa%20von%20Rivombrosa
Folge 5: Episode%205
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
F%FCnfter%20Teil%20der%20Kost%FCmserie%2C%20die%20im%20Piemont%20des%2018.%20Jahrhunderts%20spielt.%20Sie%20wurde%20an%20Orignalschaupl%E4tzen%20wie%20den%20Schl%F6ssern%20des%20Piemont%20gedreht%20und%20f%FCr%20hunderte%20von%20handgemachten%20Kost%FCmen%20pr%E4miert.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Elisa%20von%20Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12