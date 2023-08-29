Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 29.08.2023
76 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 6

Das Leben als selbständige, emanzipierte, alleinverdienende, Hop-on Hop-off Single, Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin – kurz: für Nina Hartmann – ist hart. Nina Hartmann reicht es! Sie will endlich Hausfrau sein!

