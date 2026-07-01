Epic Exploring: Going Local
Folge 19: Tokyo
26 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Local Exploring in Tokyo ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Josh und Lexi Limitless erkunden die überfüllten Straßen, ein völlig ausgeflipptes Monster-Café und ein verlassenes "Liebeshotel".
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Epic Exploring: Going Local
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Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:NL, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: NewbeTV