Epic Exploring: Going Local
Folge 9: Isle of Wight
22 Min.Ab 6
Cody definiert das "Inselleben" auf der Isle of Wight in England neu: ein Paradies für den Urban Explorer, der dabei auf einen Leuchtturm aus dem Mittelalter und eine verlassene Ferienanlage stößt.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:NL, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NewbeTV