Epic Exploring
Folge 7: U.S.A./Belgium
40 Min.Ab 6
Während Cody gemeinsam mit Freerunner Abudi Alsagoff verlassene Gewerbegebiete in der "hässlichsten" Stadt der Welt erkundet, befindet sich Josh zusammen mit seinem alten Kumpel John Yurei im berühmten amerikanischen Gefängnis "Joliet".
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:NL, 2019
6
Copyrights:© NewbeTV