Erfolgreich am Forellensee
Folge 1: Fangen mit der Pilotkugelmontage
19 Min.Ab 12
Forellenprofi Enno Graf zeigt Euch in dieser Folge, wie Ihr mit der Pilotkugel am Forellensee erfolgreich seid. Diese kleine schwimmende Wunderperle ist flexibel einsetzbar und einfach einzusetzen. Gerade für Neulinge eine gute Wahl.
Genre:Angeln
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage