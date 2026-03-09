Vom Schwein zum Schnitzel - Hinter den Kulissen der FleischindustrieJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.03.2026: Vom Schwein zum Schnitzel - Hinter den Kulissen der Fleischindustrie
48 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Pro Kopf verzehrt der Deutsche 38,1 Kilogramm Schweinefleisch im Jahr. Die Reportage zeigt den Weg des Nahrungsmittels vom Tier bis auf den Teller. Während der größte Schlachthof Europas mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 17 Millionen Schweine jährlich schlachtet und verarbeitet, setzt ein Gutshof in Bayern auf glückliche Tiere, Bio und Handarbeit.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6