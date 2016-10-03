Staffel 1Folge 1vom 03.10.2016
Everest: Mission WeltrekordJetzt kostenlos streamen
Everest: Mission Weltrekord
Folge 1: Everest: Mission Weltrekord
136 Min.Folge vom 03.10.2016Ab 12
Spektakuläre Eigenproduktion: ProSieben MAXX begleitet den Extremsportler Lukas Furtenbach und sein zwölfköpfiges Team bei einem aufwendigen Weltrekordversuch. "Wir wollen Filmgeschichte am Everest schreiben. Unser Anspruch ist es, die besten Realbilder vom Everest zu drehen, die es gibt. Der bisherige Höhenrekord für Kameradrohnen liegt bei ungefähr 6.500 Metern", sagt der 38-Jährige. Doch kann die selbstgebaute Drohne wirklich in 8848 Metern fliegen und den Weltrekord brechen?
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Everest: Mission Weltrekord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben MAXX