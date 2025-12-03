Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 03.12.2025: Der Hölle entkommen
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Dreißig Jahre später grübelt Sharon immer noch über ihren Ex-Freund nach - warum hatte Tony sie nicht getötet, als sich ihm die Gelegenheit bot? Einst waren die beiden über beide Ohren verliebt, doch dann kamen Tonys grausame Verbrechen ans Licht. Wer war der Mann an ihrer Seite wirklich?
