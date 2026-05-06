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Evil - Gesichter des Bösen

Prediger des Bösen

TLCFolge vom 06.05.2026
Prediger des Bösen

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 06.05.2026: Prediger des Bösen

44 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Als Kind glaubt Benjamin Risha an die Botschaften von Tony Alamo, der sich als Prophet Gottes ausgibt. Doch je älter Benjamin wird, desto mehr erkennt er die Lügen hinter den Predigten – und fürchtet um sein Leben. Er weiß, was mit denen geschieht, die dem selbsternannten Propheten widersprechen.

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