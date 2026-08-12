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Evil - Gesichter des Bösen

Tödliche Eifersucht

TLCFolge vom 12.08.2026
Tödliche Eifersucht

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 12.08.2026: Tödliche Eifersucht

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Als Eugene erkennt, dass Satan es auf die Seele seines jungen Sohnes Tyler abgesehen hat, beginnt für ihn ein jahrelanger Kampf gegen die Dämonen. Bis er eines Tages geschockt feststellen muss, dass er den Kampf um die Seele seines Sohnes womöglich für immer verloren hat.

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