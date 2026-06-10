Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 10.06.2026: Eingesperrt im Dunkeln
45 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 16
Jesse hält es zuerst für ein harmloses Spiel, als Alice ihn im Schrank einsperrt. Doch die Situation kippt, als die Tage vergehen und Nahrung knapp wird. Bald erkennt Jesse voller Entsetzen, dass er und seine Geschwister nur überleben werden, wenn ihnen die Flucht gelingt – denn Alice ist zu allem fähig.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.