Evil - Stimmen des Bösen
Evil - Stimmen des Bösen
In der zweiten Staffel von „Evil Lives Here – The Killer Speaks“ erhalten Zuschauer einen verstörenden Einblick in die Gedankenwelt verurteilter Mörder. Erstmals kommen die Täter selbst ausführlich zu Wort – konfrontiert mit den Fragen ihrer engsten Angehörigen. Ehepartner, Kinder oder Geschwister hören die Aussagen der Menschen, die ihr Leben zerstört haben, und reagieren darauf emotional und ungefiltert. Die Serie zeigt nicht nur die grausamen Taten, sondern auch Rechtfertigungen, Widersprüche und mögliche Reue. Ein intensives True-Crime-Format über Schuld, Verantwortung und die Frage, ob man das Böse wirklich verstehen kann.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
16
