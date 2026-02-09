Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 09.02.2026: Ehemann, Vater, Mörder
45 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Nach außen hin war Louis ein liebevoller Ehemann und Vater – doch hinter verschlossenen Türen eskalierten Drogenmissbrauch und Gewalt. Als er seine eigenen Eltern brutal ermordet, zerbricht das Leben seiner Familie endgültig. Jahre später versuchen Ehefrau Tonya und Tochter Lizzy zu begreifen, wie es so weit kommen konnte. Während Tonya rückblickend Warnzeichen erkennt, versucht Lizzy, in Louis trotz allem den liebenden Vater zu sehen. Im Gefängnis stellt er sich den Fragen seiner Familie und schildert seine Sicht der Tat. Eine beklemmende Episode über Verdrängung und die zerstörerische Macht familiärer Abhängigkeit.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.