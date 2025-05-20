Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Michael und Peter Versluys

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 20.05.2025
Michael und Peter Versluys

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 5: Michael und Peter Versluys

41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 16

Die adoptierten Zwillinge Michael und Peter Versluys wachsen in einem liebevollen Zuhause auf. Ihre Eltern sind sehr religiös und erziehen die Kinder im christlichen Glauben. Doch als die Brüder älter werden, kommt ihre dunkle Seite zum Vorschein - und dieser kann nichts Einhalt gebieten.

