Ex On The Beach: Peak of Love
Folge 2: Kein Winterwunderland
40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 16
Callums und Nicoles Ex sorgen für Aufruhr im Chalet. Ein Paar kommt sich näher, ein anderes entfernt sich voneinander. Ein neuer neuer Ex trifft ein, und das erste heiße Date wird vergeben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ex On The Beach: Peak of Love
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-6: MTV