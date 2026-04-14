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Ex On The Beach: Peak of Love

Kein Winterwunderland

MTVStaffel 4Folge 2vom 14.04.2026
Kein Winterwunderland

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Ex On The Beach: Peak of Love

Folge 2: Kein Winterwunderland

40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 16

Callums und Nicoles Ex sorgen für Aufruhr im Chalet. Ein Paar kommt sich näher, ein anderes entfernt sich voneinander. Ein neuer neuer Ex trifft ein, und das erste heiße Date wird vergeben.

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