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Ex On The Beach: Peak of Love

Ins Netz gegangen

MTVStaffel 4Folge 6vom 18.04.2026
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Ex On The Beach: Peak of Love

Folge 6: Ins Netz gegangen

40 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16

Als der Ex auftaucht, vor dem sie sich am meisten fürchten, steht die Beziehung von Georgia und Callum auf dem Prüfstand. La Demis neueste Liebelei sorgt für Spannungen. Ein romantisches heißes Date wird vergeben.

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