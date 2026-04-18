Ex On The Beach: Peak of Love
Folge 6: Ins Netz gegangen
40 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16
Als der Ex auftaucht, vor dem sie sich am meisten fürchten, steht die Beziehung von Georgia und Callum auf dem Prüfstand. La Demis neueste Liebelei sorgt für Spannungen. Ein romantisches heißes Date wird vergeben.
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Ex On The Beach: Peak of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-6: MTV