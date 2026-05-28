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Ex on the Beach

MTV liveStaffel 7Folge 10vom 28.05.2026
Finale auf Bali

Finale auf BaliJetzt kostenlos streamen

Ex on the Beach

Folge 10: Finale auf Bali

44 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 16

Der letzte Expartner taucht bei der Strandparty auf Bali auf und sorgt für Unruhe. Die Feier endet schließlich im Chaos. Außerdem scheitern Georgia und John an der letzten Aufgabe und es funkt endlich zwischen Chloe und Sam.

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