Staffel 7Folge 10vom 28.05.2026
Finale auf BaliJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 10: Finale auf Bali
44 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 16
Der letzte Expartner taucht bei der Strandparty auf Bali auf und sorgt für Unruhe. Die Feier endet schließlich im Chaos. Außerdem scheitern Georgia und John an der letzten Aufgabe und es funkt endlich zwischen Chloe und Sam.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 7, Season 9, Season 11: MTV & © Season 6-7, Season 9: MTV Germany