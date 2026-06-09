Staffel 9Folge 8vom 09.06.2026
Auf der KippeJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 8: Auf der Kippe
45 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Katie krallt sich ihren Ex Tra Power, was das Ende für einen der Teilnehmer bedeuten könnte. George zweifelt Bayleys Glaubwürdigkeit an, und ein Neuankömmling gefährdet die Loyalität aller Paare.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9, Season 11: MTV & © Season 6-7, Season 9: MTV Germany