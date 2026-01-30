Expedition mit Ben Fogle
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Die Abenteurer Ben und Dwayne brechen mit einem Zug von Ochsenkarren zum Ufer des Viktoriasees auf. Sie stellen sich Gefahren, dringen tief in Dschungelgebiete vor, kämpfen sich durch krankheitsverseuchte Sümpfe und erleben hautnah die Mühen, denen sich die großen viktorianischen Entdecker wie Livingstone, Speke und Stanley vor über 150 Jahren im Herzen Afrikas stellen mussten.
Genre:Dokumentation, Reise, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sphere Abacus Ltd.