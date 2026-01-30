Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition mit Ben Fogle

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 30.01.2026
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Expedition mit Ben Fogle

Folge 2: Episode 2

44 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Die Abenteurer Ben und Dwayne brechen mit einem Zug von Ochsenkarren zum Ufer des Viktoriasees auf. Sie stellen sich Gefahren, dringen tief in Dschungelgebiete vor, kämpfen sich durch krankheitsverseuchte Sümpfe und erleben hautnah die Mühen, denen sich die großen viktorianischen Entdecker wie Livingstone, Speke und Stanley vor über 150 Jahren im Herzen Afrikas stellen mussten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Expedition mit Ben Fogle
Kabel Eins Doku
Expedition mit Ben Fogle

Expedition mit Ben Fogle

Alle 1 Staffeln und Folgen