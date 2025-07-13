Die Schrecken der Trans-Allegheny-AnstaltJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 13.07.2025: Die Schrecken der Trans-Allegheny-Anstalt
44 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Josh Gates, Heather Amaro und Phil Torres besuchen in dieser Folge das vielleicht am meisten heimgesuchte Gebäude Amerikas. Die im Jahr 1864 eröffnete Trans-Allegheny-Anstalt steht tief in der Wildnis von West Virginia wie ein Mahnmal für die grausame Geschichte der frühen amerikanischen Medizin. Ein skrupelloser Arzt soll dort haarsträubende Eingriffe an psychisch kranken Menschen vorgenommen haben. Und die schreckliche Vergangenheit wirkt möglicherweise bis in die Gegenwart hinein. Besucher des heutigen Museums berichten von paranormalen Phänomenen.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.