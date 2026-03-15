Minentaucher - Spezialisten am MeeresgrundJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 15.03.2026: Minentaucher - Spezialisten am Meeresgrund
42 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Sie haben einen extrem explosiven Job. Neben einer ruhigen Hand und einem kühlen Kopf müssen Minentaucher auch über eine ungewöhnliche Kondition verfügen. Die Auslese ist hart, der Arbeitsplatz fordernd und immer lebensgefährlich. Doch wie sieht die Ausbildung für diesen Beruf genau aus? Die Reportage gibt Einblicke in die Arbeit der Minentaucher des Seebataillons Eckenförde und zeigt den schwindelfreien Job sogenannter Boarding-Soldaten aus der Nähe.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6