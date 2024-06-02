Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 02.06.2024: Ein emotionaler Neuanfang
43 Min.Folge vom 02.06.2024
Chelsea und Coles helfen dem alleinerziehenden Vater Derrick bei der Renovierung seines Hauses nach den Wünschen seiner verstorbenen Frau. Sie möchten Rachels Vision respektieren und gleichzeitig für Derrick und die drei Kinder ein neues Zuhause voller Hoffnung schaffen. Derrick fehlt Rachels Anleitung, aber Chelsea und Cole sind entschlossen, seine Vision zu verwirklichen. Mit einem Budget von 150.000 Dollar und einem Zeitrahmen von acht Wochen beginnen sie mit einem gemütlichen Wohnzimmer, einer schönen offenen Küche mit Kücheninsel im Modern-Rustic-Look und auch die Kinder bekommen wunderschöne neue Kinderzimmer.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
