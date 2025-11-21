Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 21.11.2025: Ein Haus für alle
45 Min.Folge vom 21.11.2025
Chelsea und Cole gestalten ein Zuhause, das mehr als nur schön sein soll: Es soll Wärme, Heilung und Gemeinschaft ausstrahlen. Chelsea lässt ihre Liebe zu Pflanzen und natürlichen Materialien einfließen und erschafft ein Haus, das Ruhe schenkt – für alle, die darin leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.